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"Дія" відновлює послуги після атаки на реєстри: що вже знову доступно

Україна, Неділя 05 січня 2025 18:06
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"Дія" відновлює послуги після атаки на реєстри: що вже знову доступно Фото: послуги "Дії" повертаються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) знову працює, і послуги через "Дію" повертаються. Українці зновуть можуть отримувати низку послуг за кілька кліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

У "Дії" відновили доступ до кількох важливих послуг, тепер знову можна отримати зокрема:

  • Витяги про місце проживання дітей;
  • Актуалізація даних про місце проживання дітей;
  • "Зимова єПідтримка" для дітей;
  • Соціальні виплати - субсидії, допомога сімʼям з дітьми.

Представники "Дії" наголошують, що активно працюють над відновленням усіх сервісів разом з Міністерством юстиції.

Вони також нагадали, що всі дані зберігаються в реєстрах, а не в самому застосунку, що гарантує захист особистої інформації.

Масштабна атака на реєстри

Нагадаємо, 19 грудня була здійснена масштабна атака на реєстри України. Була призупинена робота єдиних і державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Як заявив народний депутат Олександр Федієнко, причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції України міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів.

Детально про кібератаку читайте в матеріалі РБК-Україна.

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