"Дія" восстанавливает услуги после атаки на реестры: что уже снова доступно

Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) снова работает, и услуги через "Дію" возвращаются. Украинцы снова могут получать ряд услуг за несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію ".

В "Дії" восстановили доступ к нескольким важным услугам, теперь снова можно получить в частности:

Выписки о месте проживания детей;

Актуализация данных о месте проживания детей;

"Зимняя еПоддержка" для детей;

Социальные выплаты - субсидии, помощь семьям с детьми.

Представители "Дії" отмечают, что активно работают над восстановлением всех сервисов вместе с Министерством юстиции.

Они также напомнили, что все данные хранятся в реестрах, а не в самом приложении, что гарантирует защиту личной информации.