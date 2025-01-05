"Дія" восстанавливает услуги после атаки на реестры: что уже снова доступно
Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) снова работает, и услуги через "Дію" возвращаются. Украинцы снова могут получать ряд услуг за несколько кликов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
В "Дії" восстановили доступ к нескольким важным услугам, теперь снова можно получить в частности:
- Выписки о месте проживания детей;
- Актуализация данных о месте проживания детей;
- "Зимняя еПоддержка" для детей;
- Социальные выплаты - субсидии, помощь семьям с детьми.
Представители "Дії" отмечают, что активно работают над восстановлением всех сервисов вместе с Министерством юстиции.
Они также напомнили, что все данные хранятся в реестрах, а не в самом приложении, что гарантирует защиту личной информации.
Масштабная атака на реестры
Напомним, 19 декабря была осуществлена масштабная атака на реестры Украины. Была приостановлена работа единых и государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
Как заявил народный депутат Александр Федиенко, причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции Украины мог быть как фишинг, так и подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам.
Подробно о кибератаке читайте в материале РБК-Украина.
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