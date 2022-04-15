UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Дія" вернула техпаспорт и водительское удостоверение в приложение

Фото: "действие" вернуло техпаспорт и водительское удостоверение к приложению (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Водительское удостоверение и техпаспорт снова можно загрузить в "Дія". Функция была временно недоступна ввиду безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации

"Теперь вы снова можете показывать водительское удостоверение и техпаспорт в приложении действие. Мы возобновили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности", - пишет Федоров.

Сейчас Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает.

Техпаспорт и удостоверение загрузятся в "Дія" автоматически после авторизации.

Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаДия