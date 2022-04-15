"Дія" вернула техпаспорт и водительское удостоверение в приложение

Водительское удостоверение и техпаспорт снова можно загрузить в "Дія". Функция была временно недоступна ввиду безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации

Техпаспорт и удостоверение загрузятся в "Дія" автоматически после авторизации.

Сейчас Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает.

"Теперь вы снова можете показывать водительское удостоверение и техпаспорт в приложении действие. Мы возобновили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности", - пишет Федоров.

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