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В "Дія" появится справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц

Автор: РБК-Украина

На портале государственных услуг "Дія" будет отображаться справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц. Электронную копию справки можно будет подавать в соответствующие органы через мобильное приложение.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Для получения справки необходимо будет зарегистрироваться в приложении "Дія" и пройти электронную идентификацию.

В справке будет отображаться полное имя внутренне перемещенного лица, дата рождения, город рождения, информация о паспорте, зарегистрированное и фактическое место проживания, номер и дата выдачи справки.

Напомним, ранее Кабмин одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты по электронным паспортам в приложении "Дія".

Кроме того, в приложении "Дія" появится квалифицированная электронная подпись.

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