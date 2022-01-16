"Дия" перестала подтягивать страховой полис: что произошло

В приложении "Дия" перестали подтягиваться страховые полисы. Это связано с тем, что 14 января произошла хакерская атака на информационные ресурсы МТСБУ, в результате чего перестал работать реестр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ.

"Моторное (транспортное) страховое бюро сообщает, что 14.01.2022 года информационные ресурсы Бюро были подвергнуты масштабной хакерской атаке. Соответствующее заявление передано специальным государственным службам по борьбе с киберпреступностью для проведения расследования. Сейчас выполняются работы по возобновлению работы сервисов МТСБУ, которые планируется завершить в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении компании.

В свою очередь в "Дие" заявили, что из-за проведения технических работ некоторое время страховые полисы будут недоступны, но проблема уже решается.

"Страховой полис в приложении отражается с сервиса МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины). Однако там проводятся технические работы, поэтому документ некоторое время будет недоступным. Команда уже ищет решение этой ситуации, а мы вместе с вами ожидаем уведомления о стабильной работе сервиса. Так что сохраняем спокойствие, ваши данные в безопасности, ведь реестр работает – "Дия" подтягивает", - рассказали в комментарии РБК-Украина.