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"Дія" допоможе розвинути держсервіси ще на двох континентах, - Зеленський

Фото: "Дія" допоможе розвинути держсервіси ще на двох континентах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Український сервіс "Дія" допоможе розвинути державні послуги ще на двох континентах. Зокрема, у Латинській Америці та Африці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"І, до речі, зроблю такий анонс: "Дія" допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських - у Латинській Америці та Африці", - заявив він.

"Дія"

Це мобільний застосунок, вебпортал і бренд електронного уряду України, який було запущено 2020 року. "Дія" дає змогу громадянам України використовувати цифрові документи у своїх смартфонах замість фізичних для ідентифікації та обміну даними.

Водночас за допомогою сервісу українці можуть отримати доступ до більш ніж 50 державних послуг.

Аналог "Дія" вже використовують у Польщі.

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