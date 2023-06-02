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"Дія" поможет развить госсервисы еще на двух континентах, - Зеленский

Фото: "Дія" поможет развить госсервисы еще на двух континентах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинский сервис "Дія" поможет развить государственные услуги еще на двух континентах. В частности, в Латинской Америке и Африке.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"И, кстати, сделаю такой анонс: "Дія" поможет развить государственные сервисы и в других странах, не только европейских - в Латинской Америке и Африке", - заявил он.

"Дія"

Это мобильное приложение, веб-портал и бренд электронного правительства Украины, которое было запущенно в 2020 году. "Дія" позволяет гражданам Украины использовать цифровые документы в своих смартфонах вместо физических для идентификации и обмена данными.

При этом с помощью сервиса украинцы могут получить доступ к более чем 50 государственным услугам.

Аналог "Дія" уже используют в Польше.

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Дия СитиВладимир Зеленский