Дія.City – спасение для IT-индустрии или удавка?

IT-бизнес в Украине сегодня достиг уже уровня второго по величине в структуре ВВП с годовым оборотом около 5 млрд долларов, и имеет все шансы развиваться дальше. Становление и рост IT-индустрии проходили, по большей части, в условиях самостоятельного регулирования и подстройки под текущие условия. В первую очередь, речь идет о юридическом оформлении – подавляющее большинство IT-специалистов на сегодня в Украине существуют как ФЛП.

Государство в лице Министерства цифровой трансформации предлагает изменить текущую схему и перевести айтишников в виртуальное резидентство Дія.City. Компании, перешедшие в Дія.City, должны будут вместо контрактов с ФЛП заключить так называемые гиг-контракты и в дальнейшем осуществлять свою деятельность на их основе.

Обсуждение реформы IT длилось в течение последнего года. В дискуссию, помимо самой Минцифры, были вовлечены ведущие IT-ассоциации: IT комитет ЕБА, IT Украина, Американская Торговая Палата. В итоге, кроме законопроектов Минцифры и ОПЗЖ, родился альтернативный проект закона авторства народного депутата Киры Рудик, экс-руководителя продуктовой IT компании Ring, которым предлагается решение критических моментов, содержащихся в проекте Минцифры.

Сегодня еще не принят ни один из законопроектов, но представители IT-индустрии обеспокоены возможностью принятия варианта Минцифры с сохранением неразрешенных спорных вопросов.

Они состоят в следующем:

- При переходе на Дія.City будут введены существенные ограничения для IT-компаний, что сделает невозможным эффективную работу по модели ФЛП-компания.

- Минцифры получит слишком большие полномочия по регуляции IT-рынка. Вводится слишком много новых правил и отчетности, причем этот перечень может пополняться и в будущем на усмотрение Министерства.

- Компании фактически обязывают вступить в Дія.City. Только на этих условиях государство гарантирует защиту от «маски-шоу».

Между тем, говорят представители IT-бизнеса, у них уже был негативный опыт реформирования отрасли под руководством государства. При Януковиче айтишникам обещали освобождение от НДС. «Мы радостно воспользовались этой новацией. А через некоторое время проверяющие начислили нам и НДС, и штраф», – вспоминает Сергей Кондратюк, CEO компании Quartsoft.

Дія.City преподносится государством как эксперимент, однако большие деньги не слишком любят эксперименты. Тем более что действующая система себя уже зарекомендовала и приносит в бюджет существенные доходы.