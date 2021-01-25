ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дія.City - порятунок для IT-індустрії чи зашморг?

Прес-релізи, Понеділок 25 січня 2021 14:20

IT-бізнес в Україні сьогодні досяг уже рівня другого за величиною в структурі ВВП з річним оборотом близько 5 млрд доларів, і має всі шанси розвиватися далі.

Становлення і зростання IT-індустрії проходили, здебільшого, в умовах самостійного регулювання і підстроювання під поточні умови. В першу чергу, мова йде про юридичне оформлення - переважна більшість IT-фахівців на сьогодні в Україні існують як ФОП.

Держава в особі Міністерства цифровий трансформації пропонує змінити поточну схему і перевести IT-спеціалістів у віртуальне резидентство Дія.City. Компанії, які перейдуть у Дія.City, повинні будуть замість контрактів з ФОП укласти так звані гіг-контракти та в подальшому здійснювати свою діяльність на їх основі.

Обговорення реформи IT тривало протягом останнього року. У дискусію, крім самої Мінціфри, були залучені провідні IT-асоціації: IT комітет ЄБА, IT Україна, Американська Торгівельна Палата. У підсумку, крім законопроектів Мінцифри і ОПЗЖ, народився альтернативний проект закону від Кіри Рудик, екс-керівника продуктової IT-компанії Ring, у якому пропонується рішення критичних моментів, що містяться у проекті Мінцифри.

Сьогодні ще не прийнятий жоден із законопроектів, але представники IT-індустрії стурбовані можливістю прийняття варіанту Мінцифри зі збереженням невирішених спірних питань.

Вони полягають у наступному:

- При переході у Дія.City будуть введені істотні обмеження для IT-компаній, а ефективна робота по моделі ФОП-компанія стане зовсім неможливою.

- Мінцифри отримає надто великі повноваження з регулювання IT-ринку. Вводиться занадто багато нових правил і звітності, причому цей перелік може поповнюватися і в майбутньому на розсуд Міністерства.

- Компанії фактично зобов'язують вступити в Дія.City. Тільки на цих умовах держава гарантує захист від «маски-шоу».

Тим часом, кажуть представники IT-бізнесу, у них вже був негативний досвід реформування галузі під керівництвом держави. При Януковичі айтішникам обіцяли звільнення від ПДВ. «Ми радо скористалися цією новацією. А через деякий час перевіряючі нарахували нам і ПДВ, і штраф », - згадує Сергій Кондратюк, CEO компанії Quartsoft.

Дія.City підноситься державою як експеримент, однак великі гроші не надто люблять експерименти. Тим більше що діюча система себе вже позитивно зарекомендувала і приносить у бюджет країни значні доходи.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України Прес-релізи
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся