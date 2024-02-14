"Дія" буде продуктом з відкритим кодом: що це означає

"Пришвидшуємо експорт "Дії" за кордон та збільшуємо прозорість - відкриваємо код застосунку! Уряд підтримав цю ініціативу. А ще будь-який розробник зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку", - йдеться в повідомленні.

В Мінцифри зазначили, що шлях до найкращих цифровізованих державних рішень лежить саме в open-source.

"Це допомагає розвивати та масштабувати продукт. Наприклад, естонський застосунок X-Road - на його основі ми побудували систему "Трембіта", яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами", - пояснюють в відомстві, додаючи, що розгорнувши код, ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів.

Завдяки цьому, IT-спеціалісти з будь-якої точки світу зможуть:

дізнатися, як працює "Дія";

проаналізувати код, особливості архітектури застосунку.

Можливості "Дія"

Найближчим часом у додатку "Дія" з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші. На даний момент у додатку доступні 14 цифрових документів і більше 30 сервісів, а на порталі - більше сотні послуг.

Зокрема, нещодавно в додаток "Дія" додали карту укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця та скористатися ще низкою можливостей. Крім того, переселенці можуть отримати кредит на житло та заявку на його оформлення можна подати онлайн через "Дію".