ua en ru
Нд, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У DiXi Group пояснили, як заборона на експорт газу впливає на газовидобуток

Неділя 10 березня 2024 20:06
UA EN RU
У DiXi Group пояснили, як заборона на експорт газу впливає на газовидобуток Фото: у DiXi Group пояснили, як заборона на експорт газу впливає на газовидобуток (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Регулюючи видобувний сектор потрібно визначитись що потрібно більше: грошові надходження чи збільшення власного газовидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента аналітичного центру DiXi Group Олену Павленко.

"Будь-який уряд, регулюючи видобувний сектор, має прийняти політичне рішення, що країні потрібніше: більше грошей у бюджет у вигляді податків чи зростання обсягів видобутого газу (тоді кошти замість податків підуть на розвідку і розробку нових родовищ)", - сказала вона.

Павленко додала, що зараз ще звучать ініціативи щодо підвищення ренти на видобуток газу і нафти.

Вона підкреслює, що у такому випадку в кількарічній перспективі в Україні навряд чи спостерігатиметься зростання обсягів видобутку газу.

"Водночас уряд дуже хоче повністю перейти на споживання власного газу, що якраз і передбачає як мінімум збереження обсягів видобутку, як максимум – їх подальше зростання. Поки що така позиція непослідовна, доведеться обирати", - підсумувала Павленко.

Нагадаємо, раніше Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США