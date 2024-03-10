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В DiXi Group объяснили, как запрет на экспорт газа влияет на газодобычу

Воскресенье 10 марта 2024 20:06
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В DiXi Group объяснили, как запрет на экспорт газа влияет на газодобычу Фото: в DiXi Group объяснили, как запрет на экспорт газа влияет на газодобычу (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Регулируя добывающий сектор нужно определиться, что нужно больше: денежные поступления или увеличение собственной газодобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента аналитического центра DiXi Group Елену Павленко.

"Любое правительство, регулируя добывающий сектор, должно принять политическое решение, что стране нужнее: больше денег в бюджет в виде налогов или роста объемов добытого газа (тогда средства вместо налогов пойдут на разведку и разработку новых месторождений)", - сказала она.

Павленко добавила, что сейчас еще звучат инициативы по повышению ренты на добычу газа и нефти.

Она подчеркивает, что в таком случае в перспективе в Украине вряд ли будет наблюдаться рост объемов добычи газа.

"В то же время правительство очень хочет полностью перейти на потребление собственного газа, что как раз и предполагает как минимум сохранение объемов добычи, как максимум - их дальнейший рост. Пока такая позиция непоследовательна, придется выбирать", - подытожила Павленко.

Напомним, ранее Энергетическое сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.

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