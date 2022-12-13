UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Диво порятунку від форварда "Сан-Антоніо" на останніх секундах: момент дня в НБА

Фото: Келдон Джонсон просить йому зателефонувати (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Легкий форвард "Сан-Антоніо Сперс" Келдон Джонсон опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

23-річний американець гарантував перемогу техасців над "Клівлендом" (112:111). Саме він заблокував спробу баззера від атакувального оборонця "Кавальєрс" Донована Мітчелла. Джонсон в ефектному стрибку вибив м'яч, який уже летів до кошика.

Емоційна перемога "Сперс", однак, не надто покращила турнірне становище команди. "Сан-Антоніо" наразі йде на передостанній сходинці Західної конференції НБА та всерйоз ризикує пролетіти повз плей-офф сезону. "Клівленд" натомість залишився третім на Сході.

Сам Джонсон провів на паркеті 33,5 хвилини. За цей час він встиг набрати 21 очко, зробив 6 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став згаданий раніше Мітчелл (28 пунктів).

Хто такий Келдон Джонсон

Уродженець Вірджинії, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний під 29-м номером драфту НБА-2019 "Сан-Антоніо".

Сезон 2019/20 провів у складі "Сперс" та фарм-клубі техасців у Джі-Лізі– "Остін Сперс". У складі збірної США здобув "золото" Олімпіади в Токіо. Потрапив у ростер національної команди в останній момент через COVID конкурентів.

Спеціалізацією Джонсона під час навчання у коледжі були пошукові дослідження у сільському господарстві. Брат легкого форварда – Калеб – виступав за Університет Джорджтауна, звідки потрапив до "Остіна".

До слова, напередодні дебютант "Атланти" Гріффін очолив хіт-парад із переможним кидком під сирену.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол