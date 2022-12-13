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Чудо спасения от форварда "Сан-Антонио" на последних секундах: момент дня в НБА

Фото: Келдон Джонсон просит ему позвонить (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Легкий форвард "Сан-Антонио Сперс" Келдон Джонсон оказался наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

23-летний американец гарантировал победу техасцев над "Кливлендом" (112:111). Именно он заблокировал попытку баззера от атакующего защитника "Кавальерс" Донована Митчелла. Джонсон в эффектном прыжке выбил уже летевший в корзину мяч.

Эмоциональная победа "Сперс", однако, не улучшила турнирное положение команды. "Сан-Антонио" идет на предпоследней строчке Западной конференции НБА и всерьез рискует пролететь мимо плей-офф сезона. "Кливленд" в свою очередь остался третьим на Востоке.

Сам Джонсон провел на паркете 33,5 минут. За это время он успел набрать 21 очко, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в поединке стал упомянутый ранее Митчелл (28 пунктов).

Кто такой Келдон Джонсон

Уроженец Вирджинии, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран под 29-м номером драфта НБА-2019 "Сан-Антонио".

Сезон 2019/20 провел в составе "Сперс" и фарм-клубе техасцев в Джи-Лиге – "Остин Сперс". В составе сборной США завоевал "золото" Олимпиады в Токио. Попал в ростер национальной команды в последний момент из-за COVID у конкурентов.

Специализацией Джонсона во время учебы в колледже были поисковые исследования в сельском хозяйстве. Брат легкого форварда – Калеб – выступал за Университет Джорджтауна, откуда попал в "Остин".

К слову, накануне дебютант "Атланты" Гриффин возглавил хит-парад с победным броском под сирену.

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