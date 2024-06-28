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"Дивні" опади у Сумах: чи фіксують радіаційну та хімічну загрозу

Фото: у Сумах розповіли, чи фіксують радіаційну та хімічну загрозу (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумах зафіксували "дивні" опади. Зміни радіаційного або хімічного фону не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка у Telegram.

Він зазначив, що у Сумах не фіксують радіаційну та хімічну загрозу після незвичайних опадів. 

До екстреної медицини звернувся один чоловік з алергічною реакцією. Від госпіталізації відмовився, допомога була надана на місці.

"Ми звернулися до Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України для з'ясування обставин. Також очікуємо на результат експертизи частинок і працюємо в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 червня у Сумах зафіксували незвичні опади в районі вулиці Привокзальна. Мешканці міста повідомляли про погане самопочуття.

За даними місцевої влади, ТЕЦ у Сумах працювала у звичному режимі, аварій не було зафіксовано.

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