"Дивні" опади у Сумах: чи фіксують радіаційну та хімічну загрозу

Він зазначив, що у Сумах не фіксують радіаційну та хімічну загрозу після незвичайних опадів.

До екстреної медицини звернувся один чоловік з алергічною реакцією. Від госпіталізації відмовився, допомога була надана на місці.

"Ми звернулися до Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України для з'ясування обставин. Також очікуємо на результат експертизи частинок і працюємо в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.