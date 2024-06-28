"Странные" осадки в Сумах: фиксируют ли радиационную и химическую угрозу

Он отметил, что в Сумах не фиксируется радиационная и химическая угроза после необычных осадков.

В экстренную медицину обратился один человек с аллергической реакцией. От госпитализации отказался, помощь была оказана на месте.

"Мы обратились в Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины для выяснения обстоятельств. Также ожидаем результат экспертизы частиц и работаем в штатном режиме", - говорится в сообщении.