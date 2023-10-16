Смотрите, как украинец Лень эффектно провел спарринг перед стартом НБА: яркое видео
Центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень провел против "Голден Стэйт Уорриорз" самый результативный матч в предсезонке Национальной баскетбольной ассоциации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украинский баскетболист начал встречу среди запасных. В свою очередь с первых минут в составе калифорнийцев появились Барнс, Мюррей, Сабонис, Дуарте и Фокс.
Лень провел на паркете более 14-ти минут. За отведенное время он успел набрать 7 очков, сделал 2 подбора и оформил 4 результативные передачи. В частности, центровой точным броском из-за дуги на финальном отрезке помог перевести матч в овертайм. Правда, там "Кингз" уступили (115:121).
Из игры Лень реализовал 3 броска (4 попытки). Украинец реализовал трехочковый в последней четверти. Однако по статистическому показателю "плюс-минус" центровой завершил выступление с показателем -9. Зато удостоился отдельного упоминания в соцсетях НБА.
Грядущий сезон – третий подряд для Леня в майке "Сакраменто". Предыдущую кампанию украинец завершил со средними цифрами 1.9 очко, 2.4 подбора, 0.4 ассистов и 0.1 перехватов за 7 минут в игре. "Кингз" вылетели в первом раунде плей-офф как раз от "Голден Стэйта".
AFTER A WILD CLOSING SEQUENCE, WE'RE HEADING TO OVERTIME!— NBA (@NBA) October 16, 2023
Alex Len hits the big three and then Jordan Ford hits a running lay up!
OT starts now on ESPN pic.twitter.com/c549MIkHin
К слову, ранее "Прометей" потерпел фиаско от "Бешикташа" в баскетбольном Еврокубке.
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