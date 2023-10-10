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"Прометей" розгромно програв "Бешикташу" в баскетбольному Єврокубку

Стамбул, Вівторок 10 жовтня 2023 22:02
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"Прометей" розгромно програв "Бешикташу" в баскетбольному Єврокубку Фото: Слобожанці зазнали фіаско на берегах Босфору (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" програв другий матч основної сітки Єврокубка 2023/24 "Бешикташу" зі Стамбула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 2-й тур

"Бешикташ" – "Прометей" – 92:70 (20:17, 26:17, 22:17, 24:19)

Дебют зустрічі слобожанці залишили за собою. Підопічним Ронена Гінзбурга вдався непоганий стартовий відрізок, тож вони повели з перевагою +8. Утім, стамбульці зуміли стабілізувати гру та наздогнали "Прометей" під завісу першої чверті.

Другу 10-хвилинку "Бешикташ" розпочав із триочковим відривом. Та тепер турецький гранд повністю перехопив ініціативу та методично будував гандикап. Як наслідок, на велику перерву слобожанці пішли з дефіцитом на 12 пунктів. У наступній чверті "Прометей" намагався триматися поруч зі стамбульцями, але відстав ще на 5 очок.

За таких умов фінальна чверть перетворилася на формальність. Зате штаби обох команд змогли перевірити в ділі найближчий резерв. На підсумковий результат ця обставина особливого впливу не мала. Хіба що "Бешикташ" зумів зафіксувати остаточну перевагу на рубежі +22.

Найрезультативнішим у матчі став оборонець господарів Їгіт Арслан. Він набрав 24 очка, зробив 1 підбирання і віддав 3 передачі за 28 хвилин на паркеті. Натомість у складі "Прометея" найкращим був бігмен Тай Одіасе (16 пунктів). Наступний поєдинок у Єврокубку слобожанці зіграють 18 жовтня проти "Лондон Лайонс".

До слова, раніше Михайлюк результативно дебютував за "Бостон" у передсезонці НБА.

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