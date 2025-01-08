Дивіться на етикетки. Які 4 елементи маркування обов'язково мають бути на всіх продуктах

Раніше РБК-Україна писало, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити європейські стандарти у сфері продажу продуктів в Україні. Згідно з документом, вартість товарів має зазначатися за кілограм, літр або метр.

Також ми писали, що у 2024 році серед найбільш небезпечних товарів опинилися іграшки з токсичними речовинами, електронне обладнання, що становить ризик займання, та освітлювальні пристрої, які не відповідають нормам випромінювання. Держпродспоживслужба протягом року здійснила понад 900 перевірок, під час яких виявлено понад 746 тисяч одиниць ламп із неспрямованим випромінюванням і понад 200 тисяч одиниць низьковольтної продукції, що не відповідають вимогам безпеки.

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