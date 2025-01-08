Смотрите на этикетки. Какие 4 элемента маркировки обязательно должны быть на всех продуктах

Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести европейские стандарты в сфере продажи продуктов в Украине. Согласно документу, стоимость товаров должна указываться за килограмм, литр или метр.

Также мы писали, что в 2024 году среди наиболее опасных товаров оказались игрушки с токсичными веществами, электронное оборудование, представляющее риск возгорания, и осветительные устройства, которые не соответствуют нормам излучения. Госпродпотребслужба в течение года осуществила более 900 проверок, в ходе которых выявлено более 746 тысяч единиц ламп с ненаправленным излучением и более 200 тысяч единиц низковольтной продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

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