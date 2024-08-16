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Диверсії на базах НАТО у Німеччині: тести показали, що воду не було забруднено

Ілюстративне фото: на базах НАТО подозрюють диверсії з отруєням води (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Експертиза показала, що вода на німецькій військовій базі у Кельні не була забруднена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, результати експертизи свідчать про те, що водопровідна вода на німецькій військовій базі в Кельні не була забруднена.

Що передувало

Цього тижня стало відомо про декілька випадків підозри диверсії на німецьких військових базах.

Спочатку, в ніч на 14 серпня, на базі ВПС у кельнському районі Ван спрацювали датчики контролю води. Це викликало підозри на можливе отруєння. ЗА словами співробітників бази, вони помітили підозрілу особу в чорному одязі, але їй вдалося втекти. В огорожі бази було виявлено діру, а декілька людей з бази пізніше поскаржилися на проблеми зі здоров'ям.

Аналогічний випадок стався на військовій базі НАТО в Гайленкірхені. Там невідома особа потрапила на запис відеокамер, він переліз через огорожу. Проби води, взяті на місці, не показали жодних відхилень, проте слідство триває.

Сьогодні стало відомо, що у Німеччині втретє виникли підозри щодо можливого біологічного або хімічного забруднення води, яка постачається на базу Бундесверу. Цього разу в місті Мехерніх.

Кельнська база ВПС Німеччини

Німецька база у Кельні є важливим логістичним вузлом зокрема і для підтримки України. Зазвичай українські військові, які завершили навчання, вилітають із Кельна до Польщі.

Після повідомлень про диверсії на базах у Бундестазі заявили, що підозрюють Росію.

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