"Диверсия" на военном объекте. СБУ провела учения возле границы с Беларусью

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения возле границы с Беларусью. Согласно легенде учений, силовики предотвратили диверсию на территории воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ .

Сообщается, что в Житомирской области силовики отработали алгоритмы совместных действий по обезвреживанию условных "диверсионных" групп.

"Тренировки проводились в условиях, максимально приближенных к реальным, вблизи государственной границы с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.

По легенде учений, в приграничный район прибыла "диверсионная" группа, которая пыталась проникнуть в одну из воинских частей для осуществления серии взрывов. Военнослужащие ВСУ заблокировали эти попытки, а спецназ СБУ "нейтрализовал" участников группы.

В учениях участвовали подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.