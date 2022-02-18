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"Диверсія" на військовому об'єкті. СБУ провела навчання біля кордону з Білоруссю

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Житомирська область, П'ятниця 18 лютого 2022 18:51
"Диверсія" на військовому об'єкті. СБУ провела навчання біля кордону з Білоруссю Фото: навчання СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання біля кордону з Білоруссю. Згідно з легендою навчань, силовики запобігли диверсії на території військової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що в Житомирській області силовики відпрацювали алгоритми спільних дій зі знешкодження умовних "диверсійних" груп.

"Тренування проводилися в умовах, максимально наближених до реальних, поблизу державного кордону з Республікою Білорусь", - йдеться в повідомленні.

За легендою навчань, в прикордонний район прибула "диверсійна" група, яка намагалася проникнути в одну з військових частин для здійснення серії вибухів. Військовослужбовці ЗСУ заблокували ці спроби, а спецназ СБУ "нейтралізував" учасників групи.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, напередодні пройшла активна фаза навчань "заметіль-2022" із застосуванням безпілотників "Байрактар", протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" та артилерії.

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Служба безпеки України Житомир
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