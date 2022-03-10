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Диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных людей, - Генштаб

Автор: Сергей Новиков

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что российские диверсионные группы могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов. Противник пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что на Полесском направлении противник пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли значительные потери. А также проводит перегруппировку и не отказывается от замысла заблокировать Киев с запада и юго-запада.

"Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня для эвакуации мирных жителей было открыто несколько гуманитарных коридоров.

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