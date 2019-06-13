Диверсант ФСБ пытался подорвать объект "Харьковводоканала", - СБУ

Правоохранители задержали завербованного диверсанта, который пытался подорвать объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сообщается, что оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка.

СБУ пишет, что, по словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в Белгороде (Россия) и совершил это преступление по их заданию.

Диверсант "заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит".

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк 12 июня провел рабочее совещание с исполняющим обязанности председателя СБУ Иваном Бакановым.

Во время совещания шла речь о необходимости усиления борьбы с контрабандой. Данилюк и Баканов обсудили активизацию противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на Востоке и Юге Украины, в частности, в части предупреждения террористических актов на объектах критической инфраструктуры и определили совместные шаги в этом направлении.

Добавим, ранее СБУ предотвратила мощный теракт в Запорожье.