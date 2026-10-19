Дівчинці у візку був рік: Зеленський відреагував на жахливий удар РФ по Новій Водолазі

Реакція Зеленського

Зеленський відреагував на "жахливий російський удар" у Новій Водолазі на Харківщині.

"Шахед" ударив фактично просто по людях - по парку поблизу звичайного кафе. Абсолютне звірство. Шість людей загинули, і серед них діти", - каже президент.

Зеленський зазначив, що загиблій дівчинці Ангеліні, яку вбили прямо у візочку, було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року.

"Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 14 людей поранені, і серед них ще шестеро дітей", - додав він.

Заклик до світу зупинити війну

Зеленський подякував всім, хто підтримує Україну і допомагає збивати "Шахеди" і ракети, зупиняти російські штурми.

"Це страшні фото, але за ними - зламані життя і правда про цю війну. Потрібен захист життя. Потрібна ППО для України. Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну", - заявив президент.

Він закликав не знімати санкції з Росії, поки вбивства не припинились.

"Ми просимо Америку бути сильною, просимо застосувати закон Ліндсі Грема. Ми просимо Європу продовжувати підтримку. Ми просимо робити все можливе, щоб мир настав і щоб безпека була гарантована", - каже він.

За словами президента, Україна хоче миру, а саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств.

"Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись - проти вбивць", - резюмував він.