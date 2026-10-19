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Дівчинці у візку був рік: Зеленський відреагував на жахливий удар РФ по Новій Водолазі

20:37 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Росія запустила "Шахед" по Новій Водолазі на Харківщині і вбила 6 людей, серед них є діти. Україна закликає світ посилити санкції проти Росії та зупинити вбивць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президент України Володимира Зеленського в Telegram.

Реакція Зеленського

Зеленський відреагував на "жахливий російський удар" у Новій Водолазі на Харківщині.

"Шахед" ударив фактично просто по людях - по парку поблизу звичайного кафе. Абсолютне звірство. Шість людей загинули, і серед них діти", - каже президент.

Зеленський зазначив, що загиблій дівчинці Ангеліні, яку вбили прямо у візочку, було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року.

"Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 14 людей поранені, і серед них ще шестеро дітей", - додав він.

Заклик до світу зупинити війну

Зеленський подякував всім, хто підтримує Україну і допомагає збивати "Шахеди" і ракети, зупиняти російські штурми.

"Це страшні фото, але за ними - зламані життя і правда про цю війну. Потрібен захист життя. Потрібна ППО для України. Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну", - заявив президент.

Він закликав не знімати санкції з Росії, поки вбивства не припинились.

"Ми просимо Америку бути сильною, просимо застосувати закон Ліндсі Грема. Ми просимо Європу продовжувати підтримку. Ми просимо робити все можливе, щоб мир настав і щоб безпека була гарантована", - каже він.

За словами президента, Україна хоче миру, а саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств.

"Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись - проти вбивць", - резюмував він.

Раніше РБК-Україна писало, що російський дрон ударив по центральному парку Нової Водолаги удень 19 жовтня. У той момент там було багато людей, зокрема родин із дітьми.

Пізніше стало відомо, що загинули дві жінки та немовля у візочку.

Потім начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що загиблих було 6: четверо дорослих і двоє дітей.

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