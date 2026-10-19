Девочке в коляске был год: Зеленский отреагировал на ужасный удар РФ по Новой Водолаге

Россия запустила "Шахед" по Новой Водолаге в Харьковской области и убила 6 человек, среди них есть дети. Украина призывает мир ужесточить санкции против России и остановить убийц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский отреагировал на "ужасный российский удар" в Новой Водолаге на Харьковщине.
"Шахед" ударил фактически просто по людям - по парку вблизи обычного кафе. Абсолютное зверство. Шесть человек погибли и среди них дети", - говорит президент.
Зеленский отметил, что погибшей девочке Ангелине, которую убили прямо в коляске, было чуть больше года, она родилась в августе 2025 года.
"Ее маму звали Инна, она умерла в больнице… Другой убитой девочке было 11 лет. Мои соболезнования родным и близким. Еще 14 человек ранены, и среди них еще шестеро детей", - добавил он.
Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и помогает сбивать "Шахеды" и ракеты, останавливать российские штурмы.
"Это страшные фото, но за ними - сломанная жизнь и правда об этой войне. Нужна защита жизни. Нужна ПВО для Украины. Нельзя думать о деньгах с Россией, пока она продолжает свою тупую войну", - заявил президент.
Он призвал не снимать санкции с России, пока убийства не прекратились.
"Мы просим Америку быть сильной, просим применить закон Линдси Грэма. Мы просим Европу продолжать поддержку. Мы просим делать все возможное, чтобы мир наступил и чтобы безопасность была гарантирована", - говорит он.
По словам президента, Украина хочет мира, а именно Россия все это время настаивает на продолжении убийств.
"У мира достаточно силы, чтобы остановить войну. Надо этой силой наконец-то воспользоваться - против убийц", - резюмировал он.
Ранее РБК-Украина писало, что российский дрон ударил по центральному парку Новой Водологи днем 19 октября. В тот момент там было много людей, в том числе семьи с детьми.
Позже стало известно, что погибли две женщины и младенец в коляске.
Затем начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что погибших было 6: четверо взрослых и двое детей.