Дітям героїв Майдану та зниклих безвісти дозволили безоплатне навчання - нові правила

Кабінет Міністрів України розширив перелік дітей, які можуть отримати державну компенсацію за навчання у вишах і коледжах. Тепер до цієї програми увійшли діти учасників Революції Гідності, ветеранів війни, зниклих безвісти або полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал .

Хто отримає компенсацію

Згідно з постановою уряду №318 від 14 березня 2025 року, допомогу на оплату навчання за контрактом можуть отримати:

діти осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень під час Революції Гідності (21 листопада 2013 року - 21 лютого 2014 року);

діти зниклих безвісти ветеранів війни (відповідно до закону про особливий статус таких осіб);

діти ветеранів, які перебувають у ворожому полоні через збройну агресію РФ.

Ця програма поширюється на студентів фахової передвищої або вищої освіти, які навчаються за контрактом.

Що ще передбачають зміни

Переважне право на допомогу мають здобувачі освіти, які завершують навчання у 2024/2025 навчальному році. Також впроваджується верифікація заявників - для перевірки прав на виплати. Заклади освіти зобов’язані вносити дані про студентів відповідних категорій до ЄДЕБО (єдиної освітньої бази).

Проєкт реалізується Мінветеранів у співпраці з МОН та Мінцифри в рамках експериментальної ініціативи.