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Детям героев Майдана и пропавших без вести разрешили бесплатное обучение - новые правила

Понедельник 14 июля 2025 19:35
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Детям героев Майдана и пропавших без вести разрешили бесплатное обучение - новые правила Фото: Бесплатно учиться в вузах Украины смогут дети героев Майдана и пропавших без вести (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет Министров Украины расширил перечень детей, которые могут получить государственную компенсацию за обучение в вузах и колледжах. Теперь в эту программу вошли дети участников Революции Достоинства, ветеранов войны, пропавших без вести или пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Кто получит компенсацию

Согласно постановлению правительства №318 от 14 марта 2025 года, помощь на оплату обучения по контракту могут получить:

  • дети лиц, которые стали инвалидами вследствие ранений во время Революции Достоинства (21 ноября 2013 года - 21 февраля 2014 года);
  • дети пропавших без вести ветеранов войны (согласно закону об особом статусе таких лиц);
  • дети ветеранов, находящихся во вражеском плену из-за вооруженной агрессии РФ.

Эта программа распространяется на студентов профессионального предвысшего или высшего образования, обучающихся по контракту.

Что еще предусматривают изменения

Преимущественное право на помощь имеют соискатели образования, которые завершают обучение в 2024/2025 учебном году. Также внедряется верификация заявителей - для проверки прав на выплаты. Учебные заведения обязаны вносить данные о студентах соответствующих категорий в ЕГЭБО (единую образовательную базу).

Проект реализуется Минветеранов в сотрудничестве с МОН и Минцифры в рамках экспериментальной инициативы.

Напомним, в "Дії" запустили программу компенсации за обучение для детей военных. Государство возмещает стоимость контрактного обучения детям погибших, пропавших без вести, пленных, ветеранов и участников боевых действий. Программа действует для студентов профессионального, предвысшего и высшего образования. Подтвердить участие нужно через "Дію" в течение 20 дней после получения уведомления.

РБК-Украина подробно рассказывало, как получить компенсацию за обучение.

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