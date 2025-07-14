Детям героев Майдана и пропавших без вести разрешили бесплатное обучение - новые правила

Кабинет Министров Украины расширил перечень детей, которые могут получить государственную компенсацию за обучение в вузах и колледжах. Теперь в эту программу вошли дети участников Революции Достоинства, ветеранов войны, пропавших без вести или пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Кто получит компенсацию

Согласно постановлению правительства №318 от 14 марта 2025 года, помощь на оплату обучения по контракту могут получить:

дети лиц, которые стали инвалидами вследствие ранений во время Революции Достоинства (21 ноября 2013 года - 21 февраля 2014 года);

дети пропавших без вести ветеранов войны (согласно закону об особом статусе таких лиц);

дети ветеранов, находящихся во вражеском плену из-за вооруженной агрессии РФ.

Эта программа распространяется на студентов профессионального предвысшего или высшего образования, обучающихся по контракту.

Что еще предусматривают изменения

Преимущественное право на помощь имеют соискатели образования, которые завершают обучение в 2024/2025 учебном году. Также внедряется верификация заявителей - для проверки прав на выплаты. Учебные заведения обязаны вносить данные о студентах соответствующих категорий в ЕГЭБО (единую образовательную базу).

Проект реализуется Минветеранов в сотрудничестве с МОН и Минцифры в рамках экспериментальной инициативы.