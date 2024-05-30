Дитячі літні табори під час війни: чи будуть працювати та як віддати дитину

Пришкільні табори: де, коли та як записатися

Цього року табори на базі навчальних закладів будуть працювати здебільшого в червні. При цьому адміністрація шкіл, ліцеїв тощо самостійно визначає дати та формати.

У Чернівецькій області пришкільні табори будуть працювати з третього червня на базі 23 навчальних закладів. Для того, аби дитина могла відвідувати табір, батьки повинні написати заяву.

пришкільні табори будуть працювати з третього червня на базі 23 навчальних закладів. Для того, аби дитина могла відвідувати табір, батьки повинні написати заяву. На Волині запустять 73 пришкільних табори також із третього червня.

запустять 73 пришкільних табори також із третього червня. У Рівному з третього червня працюватимуть пришкільні табори на базі 31 навчального закладу.

з третього червня працюватимуть пришкільні табори на базі 31 навчального закладу. У Полтаві будуть працювати 44 пришкільних табори з третього червня. Для зарахування дитини до табору з денним перебуванням батькам або іншим законним представникам необхідно подати заяву, копію документів, що підтверджують наявність пільгової категорії та копію свідоцтва про народження дитини.

будуть працювати 44 пришкільних табори з третього червня. Для зарахування дитини до табору з денним перебуванням батькам або іншим законним представникам необхідно подати заяву, копію документів, що підтверджують наявність пільгової категорії та копію свідоцтва про народження дитини. В Одеській області відкриють 211 пришкільних таборів, 158 з них - з організацією харчування. Дата початку роботи - поки невідома.

відкриють 211 пришкільних таборів, 158 з них - з організацією харчування. Дата початку роботи - поки невідома. У Вінницькій області працюватиме 31 пришкільний табір з четвертого по 21 червня. Першою чергою місця будуть надавати дітям з пільгових категорій.

працюватиме 31 пришкільний табір з четвертого по 21 червня. Першою чергою місця будуть надавати дітям з пільгових категорій. У Дніпрі відкриють з третього червня 88 пришкільних таборів.

відкриють з третього червня 88 пришкільних таборів. У Чернігові будуть працювати пришкільні табори з третього по 21 червня. Для дітей з пільгами харчування буде безкоштовним.

будуть працювати пришкільні табори з третього по 21 червня. Для дітей з пільгами харчування буде безкоштовним. В Івано-Франківській області також планують проводити пришкільні табори, дати наразі невідомі.

також планують проводити пришкільні табори, дати наразі невідомі. Хмельницька область планує відкривати пришкільні табори протягом трьох тижнів після завершення навчального року. Батькам потрібно написати відповідну заяву в навчальний заклад.

планує відкривати пришкільні табори протягом трьох тижнів після завершення навчального року. Батькам потрібно написати відповідну заяву в навчальний заклад. У Житомирській області пришкільні табори діятимуть з 10 червня по 27 червня.

пришкільні табори діятимуть з 10 червня по 27 червня. На Черкащині влітку будуть працювати табори при 129 закладів із денним перебуванням. Пришкільних таборів відпочинку буде 128.

влітку будуть працювати табори при 129 закладів із денним перебуванням. Пришкільних таборів відпочинку буде 128. У школах Кропивницького також працюватимуть табори, але наразі невідомі дати початку та їхня кількість.

Стосовно інших областей і міст питання розглядають окремо. Щоби спланувати час, батьки можуть заздалегідь поцікавитися в адміністрації шкіл, чи плануються пришкільні табори.