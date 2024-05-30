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Дитячі літні табори під час війни: чи будуть працювати та як віддати дитину

Чи відкриють літні табори для дітей під час війни (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У більшості шкіл України "останній дзвоник" пролунає 31 травня, після чого школярі підуть відпочивати на канікули. На цей період батьки часто розглядають літні табори, де діти будуть під наглядом інших дорослих з корисним дозвіллям.

РБК-Україна розповідає, чи будуть працювати дитячі літні табори цього року та як записати дитину.

Пришкільні табори: де, коли та як записатися

Цього року табори на базі навчальних закладів будуть працювати здебільшого в червні. При цьому адміністрація шкіл, ліцеїв тощо самостійно визначає дати та формати.

  • У Чернівецькій області пришкільні табори будуть працювати з третього червня на базі 23 навчальних закладів. Для того, аби дитина могла відвідувати табір, батьки повинні написати заяву. 
  • На Волині запустять 73 пришкільних табори також із третього червня.
  • У Рівному з третього червня працюватимуть пришкільні табори на базі 31 навчального закладу.
  • У Полтаві будуть працювати 44 пришкільних табори з третього червня. Для зарахування дитини до табору з денним перебуванням батькам або іншим законним представникам необхідно подати заяву, копію документів, що підтверджують наявність пільгової категорії та копію свідоцтва про народження дитини.
  • В Одеській області відкриють 211 пришкільних таборів, 158 з них - з організацією харчування. Дата початку роботи - поки невідома.
  • У Вінницькій області працюватиме 31 пришкільний табір з четвертого по 21 червня. Першою чергою місця будуть надавати дітям з пільгових категорій. 
  • У Дніпрі відкриють з третього червня 88 пришкільних таборів. 
  • У Чернігові будуть працювати пришкільні табори з третього по 21 червня. Для дітей з пільгами харчування буде безкоштовним.
  • В Івано-Франківській області також планують проводити пришкільні табори, дати наразі невідомі.
  • Хмельницька область планує відкривати пришкільні табори протягом трьох тижнів після завершення навчального року. Батькам потрібно написати відповідну заяву в навчальний заклад.
  • У Житомирській області пришкільні табори діятимуть з 10 червня по 27 червня.
  • На Черкащині влітку будуть працювати табори при 129 закладів із денним перебуванням. Пришкільних таборів відпочинку буде 128. 
  • У школах Кропивницького також працюватимуть табори, але наразі невідомі дати початку та їхня кількість.

Стосовно інших областей і міст питання розглядають окремо. Щоби спланувати час, батьки можуть заздалегідь поцікавитися в адміністрації шкіл, чи плануються пришкільні табори.

Раніше ми розповідали, коли в школах почнуться літні канікули та скільки триватимуть.

Читайте також, в яких таборах діти можуть відпочити безпечно та недорого.

Під час написання використовувалися джерела: сайти департаментів освіти та науки облдержадміністрацій, "Суспільне".

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