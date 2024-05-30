Детские летние лагеря во время войны: будут ли работать и как отдать ребенка

Пришкольные лагеря: где, когда и как

В этом году лагеря на базе учебных заведений будут работать в основном в июне. При этом администрация школ, лицеев и так далее самостоятельно определяет даты и форматы.

В Черновицкой области пришкольные лагеря будут работать с третьего июня на базе 23 учебных заведений. Для того чтобы ребенок мог посещать лагерь, родители должны написать заявление.

пришкольные лагеря будут работать с третьего июня на базе 23 учебных заведений. Для того чтобы ребенок мог посещать лагерь, родители должны написать заявление. На Волыни запустят 73 пришкольных лагеря также с третьего июня.

запустят 73 пришкольных лагеря также с третьего июня. В Ровно с третьего июня будут работать пришкольные лагеря на базе 31 учебного заведения.

с третьего июня будут работать пришкольные лагеря на базе 31 учебного заведения. В Полтаве будут работать 44 пришкольных лагеря с третьего июня. Для зачисления ребенка в лагерь с дневным пребыванием родителям или другим законным представителям необходимо подать заявление, копию документов, подтверждающих наличие льготной категории и копию свидетельства о рождении ребенка.

будут работать 44 пришкольных лагеря с третьего июня. Для зачисления ребенка в лагерь с дневным пребыванием родителям или другим законным представителям необходимо подать заявление, копию документов, подтверждающих наличие льготной категории и копию свидетельства о рождении ребенка. В Одесской области откроют 211 пришкольных лагерей, 158 из них - с организацией питания. Дата начала работы - пока неизвестна.

откроют 211 пришкольных лагерей, 158 из них - с организацией питания. Дата начала работы - пока неизвестна. В Винницкой области будет работать 31 пришкольный лагерь с четвертого по 21 июня. В первую очередь места будут предоставлять детям по льготным категориям.

будет работать 31 пришкольный лагерь с четвертого по 21 июня. В первую очередь места будут предоставлять детям по льготным категориям. В Днепре откроют с третьего июня 88 пришкольных лагерей.

откроют с третьего июня 88 пришкольных лагерей. В Чернигове будут работать пришкольные лагеря с третьего по 21 июня. Для детей со льготами питание будет бесплатным.

будут работать пришкольные лагеря с третьего по 21 июня. Для детей со льготами питание будет бесплатным. В Ивано-Франковской области также планируют проводить пришкольные лагеря, дать неизвестны.

также планируют проводить пришкольные лагеря, дать неизвестны. Хмельницкая область планирует открывать пришкольные лагеря в течение трех недель после завершения учебного года. Родителям нужно написать соответствующее заявление в учебное заведение.

планирует открывать пришкольные лагеря в течение трех недель после завершения учебного года. Родителям нужно написать соответствующее заявление в учебное заведение. В Житомирской области пришкольные лагеря будут действовать с 10 июня по 27 июня.

пришкольные лагеря будут действовать с 10 июня по 27 июня. В Черкасской области летом будут работать лагеря при 129 заведениях с дневным пребыванием. Пришкольных лагерей отдыха будет 128.

летом будут работать лагеря при 129 заведениях с дневным пребыванием. Пришкольных лагерей отдыха будет 128. В школах Кропивницкого также будут работать лагеря, но неизвестны даты начала и их количество.

Относительно других областей и городов вопросы рассматриваются отдельно. Чтобы спланировать время, родители могут заранее поинтересоваться у администрации школ, планируются ли пришкольные лагеря.