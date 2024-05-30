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Детские летние лагеря во время войны: будут ли работать и как отдать ребенка

Откроют ли летние лагеря для детей во время войны (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В большинстве школ Украины "последний звонок" прозвучит 31 мая, после чего школьники отправятся отдыхать на каникулы. В этот период родители часто рассматривают летние лагеря, где дети будут под наблюдением других взрослых с полезным досугом.

РБК-Украина рассказывает, будут ли работать детские летние лагеря в этом году и как записать ребенка.

Пришкольные лагеря: где, когда и как

В этом году лагеря на базе учебных заведений будут работать в основном в июне. При этом администрация школ, лицеев и так далее самостоятельно определяет даты и форматы.

  • В Черновицкой области пришкольные лагеря будут работать с третьего июня на базе 23 учебных заведений. Для того чтобы ребенок мог посещать лагерь, родители должны написать заявление.
  • На Волыни запустят 73 пришкольных лагеря также с третьего июня.
  • В Ровно с третьего июня будут работать пришкольные лагеря на базе 31 учебного заведения.
  • В Полтаве будут работать 44 пришкольных лагеря с третьего июня. Для зачисления ребенка в лагерь с дневным пребыванием родителям или другим законным представителям необходимо подать заявление, копию документов, подтверждающих наличие льготной категории и копию свидетельства о рождении ребенка.
  • В Одесской области откроют 211 пришкольных лагерей, 158 из них - с организацией питания. Дата начала работы - пока неизвестна.
  • В Винницкой области будет работать 31 пришкольный лагерь с четвертого по 21 июня. В первую очередь места будут предоставлять детям по льготным категориям.
  • В Днепре откроют с третьего июня 88 пришкольных лагерей.
  • В Чернигове будут работать пришкольные лагеря с третьего по 21 июня. Для детей со льготами питание будет бесплатным.
  • В Ивано-Франковской области также планируют проводить пришкольные лагеря, дать неизвестны.
  • Хмельницкая область планирует открывать пришкольные лагеря в течение трех недель после завершения учебного года. Родителям нужно написать соответствующее заявление в учебное заведение.
  • В Житомирской области пришкольные лагеря будут действовать с 10 июня по 27 июня.
  • В Черкасской области летом будут работать лагеря при 129 заведениях с дневным пребыванием. Пришкольных лагерей отдыха будет 128.
  • В школах Кропивницкого также будут работать лагеря, но неизвестны даты начала и их количество.

Относительно других областей и городов вопросы рассматриваются отдельно. Чтобы спланировать время, родители могут заранее поинтересоваться у администрации школ, планируются ли пришкольные лагеря.

Раньше мы рассказывали, когда в школах начнутся летние каникулы и сколько будут продолжаться.

Читайте также, в каких лагерях дети могут отдохнуть безопасно и недорого.

При написании использовались источники: сайты департаментов образования и науки облгосадминистраций, "Суспільне".

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