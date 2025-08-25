Дитяча гра обернулася трагедією: на Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідку

Трагедія сталась 23 серпня на Бориспільщині.

Близько 16:00 до правоохоронців Київської області надійшло повідомлення про те, що у будинку було знайдено 6-річну дівчинку без свідомості з пораненням руки.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Попереднє розслідування встановило, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою перебував у будинку, де проживає. Під час гри дітей до рук хлопчика потрапила мисливська рушниця, яка належить його батьку. Хлопчик ненароком здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла на місці.

За фактом трагедії слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Щодо батька дитини розпочато окремі провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною) та ст. 264 ККУ (недбале зберігання вогнепальної зброї). Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії та причин, через які сталася смертельна стрілянина.