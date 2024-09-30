В дитсадках України запровадять нові правила: чому навчатимуть дітей з 5 років

У дитячих садочках починаючи із 2026 року з’явиться обов’язковий предмет для дітей п’яти-шестирічного віку.
РБК-Україна із посиланням на ZN.UA розповідає, що це буде за предмет і як його викладатимуть.
Мова йде про вивчення англійської мови дітьми віком 5-6 років. Заступниця міністра освіти і науки Євгенія Смірнова, яка курирує дошкільну освіту, зазначає, відповідно до Закону "Про застосування англійської мови в Україні", підписаного президентом 4 червня 2024 року, всі заклади дошкільної освіти країни почнуть навчати дітей англійській з вересня 2026 року.
Міністерство освіти та науки вже розробило план підготовки вихователів, які працюють у дитячих садках, для викладання англійської. Зокрема, на безоплатній основі організовані курси для тих, хто взагалі не володіє англійською або має початковий рівень. Також спільно з партнерами проводяться курси з методики навчання дошкільнят англійської мови.
Для підтримки вихователів створено репозитарій навчальних матеріалів, які можна використовувати під час занять, та методичний порадник із рекомендаціями щодо організації уроків.
Нагадаємо, в Україні основним форматом роботи дитячих садків залишається очне навчання. Однак через безпекову ситуацію в окремих регіонах керівники військових адміністрацій можуть впроваджувати дистанційне або змішане навчання. Формат освітнього процесу може змінюватися протягом року для швидкого реагування на загрози. Усі дитячі садки мають бути обладнані системами безпеки та укриттями для дітей, а персонал – підготовленим до надзвичайних ситуацій.
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