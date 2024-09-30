В детсадах Украины введут новые правила: чему будут учить детей с 5 лет

Речь идет об изучении английского языка детьми 5-6 лет. Заместитель министра образования и науки Евгения Смирнова, курирующая дошкольное образование, отмечает, в соответствии с Законом "О применении английского языка в Украине", подписанным президентом 4 июня 2024 года, все учреждения дошкольного образования страны начнут обучать детей английскому с сентября 2026 года.

Министерство образования и науки уже разработало план подготовки воспитателей, работающих в детских садах, для преподавания английского языка. В частности, на безвозмездной основе организованы курсы для тех, кто вообще не владеет английским или имеет начальный уровень. Также совместно с партнерами проводятся курсы методики обучения дошкольников английского языка.

Для поддержки воспитателей создан репозитарий учебных материалов, которые можно использовать на занятиях, и методический советчик с рекомендациями по организации уроков.