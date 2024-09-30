В детсадах Украины введут новые правила: чему будут учить детей с 5 лет

В детских садах начиная с 2026 года появится обязательный предмет для детей пяти-шестилетнего возраста.
РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA рассказывает, какой это будет предмет и как его будут преподавать.
Речь идет об изучении английского языка детьми 5-6 лет. Заместитель министра образования и науки Евгения Смирнова, курирующая дошкольное образование, отмечает, в соответствии с Законом "О применении английского языка в Украине", подписанным президентом 4 июня 2024 года, все учреждения дошкольного образования страны начнут обучать детей английскому с сентября 2026 года.
Министерство образования и науки уже разработало план подготовки воспитателей, работающих в детских садах, для преподавания английского языка. В частности, на безвозмездной основе организованы курсы для тех, кто вообще не владеет английским или имеет начальный уровень. Также совместно с партнерами проводятся курсы методики обучения дошкольников английского языка.
Для поддержки воспитателей создан репозитарий учебных материалов, которые можно использовать на занятиях, и методический советчик с рекомендациями по организации уроков.
Напомним, в Украине основным форматом работы детских садов остается очное обучение. Однако из-за ситуации в безопасности в отдельных регионах руководители военных администраций могут внедрять дистанционное или смешанное обучение. Формат образовательного процесса может изменяться в течение года для быстрого реагирования на угрозы. Все детские сады должны быть оборудованы системами безопасности и укрытиями для детей, а персонал – подготовлен к чрезвычайным ситуациям.
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