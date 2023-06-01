Дітовбивці ненавидять слово "мир", - Подоляк про "мирне вирішення" війни з Росією

В День захисту дітей Росія вдалась до чергових обстрілів по Києву, внаслідок чого загинула дитина. Усім тим хто закликає до "мирного врегулювання", варто зрозуміти, що ворог ненавидить слово "мир".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Лідери, які все ще шукають "мирного вирішення" геноцидної війни, - ви з ким хочете домовлятися? Дітовбивці ненавидять слово "мир". Росіянам потрібні "переговори", аби не відповідати за масштабні злочини. Зрозумійте, нарешті: тільки програш Росії реально зупинить війну. Тільки програш", - відзначив Подоляк.

Обстріл Києва та трагедія в Деснянському районі

В ніч на 1 червня, російські окупанти вдались до чергових масованих ударів по Києву. Під час обстрілів можна було почути вибухи й роботу ППО в різних районах міста.

Внаслідок падіння уламків одного зі снарядів в Деснянському районі столиці - загинули троє людей: попередньо, двоє дорослих та дитина. Як відзначають свідки, цивільні загинули, коли намагались потрапити в укриття, яке було зачиненим.

Поліція вже відкрила кримінальну справу через закрите укриття. Розпочато розслідування.