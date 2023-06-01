ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дітовбивці ненавидять слово "мир", - Подоляк про "мирне вирішення" війни з Росією

Новость на русском →
Четвер 01 червня 2023 11:35
Дітовбивці ненавидять слово "мир", - Подоляк про "мирне вирішення" війни з Росією Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В День захисту дітей Росія вдалась до чергових обстрілів по Києву, внаслідок чого загинула дитина. Усім тим хто закликає до "мирного врегулювання", варто зрозуміти, що ворог ненавидить слово "мир".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Лідери, які все ще шукають "мирного вирішення" геноцидної війни, - ви з ким хочете домовлятися? Дітовбивці ненавидять слово "мир". Росіянам потрібні "переговори", аби не відповідати за масштабні злочини. Зрозумійте, нарешті: тільки програш Росії реально зупинить війну. Тільки програш", - відзначив Подоляк.

Обстріл Києва та трагедія в Деснянському районі

В ніч на 1 червня, російські окупанти вдались до чергових масованих ударів по Києву. Під час обстрілів можна було почути вибухи й роботу ППО в різних районах міста.

Внаслідок падіння уламків одного зі снарядів в Деснянському районі столиці - загинули троє людей: попередньо, двоє дорослих та дитина. Як відзначають свідки, цивільні загинули, коли намагались потрапити в укриття, яке було зачиненим.

Поліція вже відкрила кримінальну справу через закрите укриття. Розпочато розслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Офіс президента Російська Федерація
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють