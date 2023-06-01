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Детоубийцы ненавидят слово "мир", - Подоляк о "мирном решении" войны с Россией

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Четверг 01 июня 2023 11:35
Детоубийцы ненавидят слово "мир", - Подоляк о "мирном решении" войны с Россией Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В День защиты детей Россия прибегла к очередным обстрелам по Киеву, в результате чего погиб ребенок. Всем призывающим к "мирному урегулированию" следует понять, что враг ненавидит слово "мир".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Лидеры, которые все еще ищут "мирного решения" геноцидной войны, - вы с кем хотите договариваться? Детоубийцы ненавидят слово "мир". Россиянам нужны "переговоры", чтобы не отвечать за масштабные преступления. Поймите, наконец: только проигрыш России реально остановит войну. Только проигрыш", - отметил Подоляк.

Обстрел Киева и трагедия в Деснянском районе

В ночь на 1 июня, российские оккупанты прибегли к очередным массированным ударам по Киеву. При обстреле можно было услышать взрывы и работу ПВО в разных районах города.

В результате падения обломков одного из снарядов в Деснянском районе столицы - погибли три человека: предварительно, двое взрослых и ребенок. Как отмечают свидетели, гражданские погибли, когда пытались попасть в укрытие, которое было закрыто.

Полиция уже возбудила уголовное дело из-за закрытого укрытия. Начато расследование.

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