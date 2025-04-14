Дитину за кордоном можуть забрати? Як українцям уникнути проблем і чи допоможе консул

У деяких країнах світу передбачена можливість тимчасового вилучення компетентними органами дітей у їхніх батьків або інших законних представників. Такі рішення ухвалюються соціальними службами чи судами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.
Українцям розповіли, що у низці країн світу передбачено можливість тимчасового вилучення компетентними органами іноземних держав дітей у їхніх батьків (або інших законних представників) - у разі підозри:
Крім того, у переважній більшості іноземних держав заборонено залишати дитину віком до 12 років без нагляду дорослих.
Рішення щодо тимчасового вилучення дітей у батьків або опікунів можуть ухвалюватись соціальними службами чи судами у випадках:
Уточнюється, що причиною порушення справи може стати звернення третіх осіб - сусідів, знайомих, соціальних працівників.
У випадку тимчасового вилучення дитини за кордоном українцям радять негайно звернутися:
При цьому з переліком всіх посольств та консульств можна ознайомитись на офіційному порталі Міністерства закордонних справ України.
Громадянам пояснили, що у випадку тимчасового вилучення дитини за кордоном консул може:
Повідомляється, що в лютому 2024 року посольства та консульства України за кордоном розмістили на своїх веб-сторінках спеціальні пам'ятки для громадян України.
У них міститься детальна інформація про порядок отримання правничої допомоги у разі тимчасового вилучення дитини.
Насамкінець увагу українців за кордоном звернули на те, що консули:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про виїзд за кордон з дітьми - як підготуватись до подорожі та швидко пройти митний контроль.
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