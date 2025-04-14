Ребенка за границей могут забрать? Как украинцам избежать проблем и поможет ли консул

В некоторых странах мира предусмотрена возможность временного изъятия компетентными органами детей у их родителей или других законных представителей. Такие решения принимаются социальными службами или судами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.
Украинцам рассказали, что в ряде стран мира предусмотрена возможность временного изъятия компетентными органами иностранных государств детей у их родителей (или других законных представителей) - в случае подозрения:
Кроме того, в подавляющем большинстве иностранных государств запрещено оставлять ребенка в возрасте до 12 лет без присмотра взрослых.
Решение о временном изъятии детей у родителей или опекунов могут приниматься социальными службами или судами в случаях:
Уточняется, что причиной возбуждения дела может стать обращение третьих лиц - соседей, знакомых, социальных работников.
В случае временного изъятия ребенка за границей украинцам советуют немедленно обратиться:
При этом с перечнем всех посольств и консульств можно ознакомиться на официальном портале Министерства иностранных дел Украины.
Гражданам объяснили, что в случае временного изъятия ребенка за границей консул может:
Сообщается, что в феврале 2024 года посольства и консульства Украины за границей разместили на своих веб-страницах специальные памятки для граждан Украины.
В них содержится подробная информация о порядке получения правовой помощи в случае временного изъятия ребенка.
В заключение внимание украинцев за границей обратили на то, что консулы:
Напомним, ранее мы рассказывали о выезде за границу с детьми - как подготовиться к путешествию и быстро пройти таможенный контроль.
Читайте также о правах украинцев за границей - что нужно знать и куда обращаться за помощью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.