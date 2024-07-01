Дитина вступила в університет, але їй не цікава спеціальність: що робити батькам

Як діяти в такому випадку

Педагогиня зазначає, що важливо розуміти контекст, коли дитина остаточно ухвалила рішення, що обрала не ту освітню програму чи спеціальність.

"Якщо це вже 3-4 курс бакалаврату, можливо, є сенс довчитися, отримати диплом бакалавра та вступити в магістратуру на іншу освітню програму, яка більше подобається. Але якщо рішення про перехід на іншу спеціальність ухвалено на першому курсі, тоді, напевно, варто змінити фах", - розмірковує Новикова.

У цій ситуації є кілька можливих варіантів розвитку подій:

відрахуватися з ЗВО та наступного року вступити знову вже на омріяну спеціальність

Для цього абітурієнту не буде потрібно знову складати НМТ, оскільки зараз при вступі приймають результати НМТ і ЗНО попередніх років. Можна вважати, що так студент втрачає один рік навчання, але може присвятити його пошуку того, чим істинно хоче займатися.

Варто зауважити також те, що для хлопців повторний вступ на той же рівень освіти не дасть відстрочку від мобілізації.

переведення на іншу спеціальність, освітню програму чи в інший ЗВО

Студент може змінити заклад вищої освіти чи освітню програму зі збереженням місця державного замовлення. При цьому здобувач не втрачає свого рівня. Якщо він уже вчився на магістратурі, то й переведуть його на магістратуру.

Однак водночас переведення може здійснюватися на такий самий чи нижчий рік навчання з урахуванням вимог до вступників на відповідну освітню програму та аналізу результатів навчання, здобутих протягом попередніх періодів навчання.

Переведення на нижчий рік навчання проводять лише на "контракт", і в цьому випадку може виникнути питання різниці вартості.

Університет може відмовити в переведенні, якщо студент має незадовільні бали для виконання завдань обраної освітньої програми. Крім того, для переведення ЗВО, який обрав студент, повинен надати згоду прийняти нового вступника.

У зв'язку також з наказом МОН до 1 січня 2025 року призупинили переведення здобувачів вищої освіти на денну чи дуальну форми здобуття освіти з інших форм навчання освіти.

Виняток передбачено для таких категорій:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час і перебувають на спеціальному військовому обліку

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня; дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, але якій не встановлено інвалідність

особи, які на дату поновлення не досягли 25-річного віку, за умови наявності інформації про попереднє навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

здобувачі вищої освіти, які мали перерву у навчання у зв'язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку у передбачених законодавством випадках)

особи, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року

особи, які поновлюються для здобуття освіти за медичними або фармацевтичними спеціальностями, за умови наявності інформації про попереднє навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

особи, яким надали академічну відпустку тривалістю не більше одного року за медичними показаннями, у зв'язку з участю в програмі академічної мобільності або у зв'язку із сімейними обставинами, за умови наявності про попереднє навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

особи, які поновлюються до складу курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання й військових навчальних підрозділів закладі вищої освіти

Також призупинили поновлення на денній чи дуальній формі здобуття освіти разом із допуском до освітнього процесу після завершення строку переривання навчання

здобувати паралельно другу освіту

Студент може також залишатися на навчанні у своєму поточному закладі та одночасно вступити на іншу, вже бажану спеціальність.

"Але треба розуміти, що навчання на декількох освітніх програмах може бути складним для студента. Крім того, на "бюджеті" можна навчатися тільки за однією спеціальністю, інша буде за кошти фізичних або юридичних осіб", - наголошує Іннола Новикова.

Якщо ж студент і його батьки ухвалили остаточне рішення, за яким механізмом будуть здобувати іншу спеціальність, їм варто звернутися в той заклад вищої освіти, де мріє навчатися дитина, та отримати інформацію про наявність вільних місць, можливості переходу до ЗВО, умови тощо.