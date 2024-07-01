Дитина вступила в університет, але їй не цікава спеціальність: що робити батькам

Іноді може трапитися така ситуація: абітурієнт вступає на обрану спеціальність, починає занурюватися в майбутню професію та розуміє, що насправді не хоче займатися цим у житті. Це може статися також і на завершальних курсах навчання. Що робити в такому випадку?
Про це РБК-Україна розпитало докторку економічних наук, професорку, проректорку Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України Іннолу Новикову.
Педагогиня зазначає, що важливо розуміти контекст, коли дитина остаточно ухвалила рішення, що обрала не ту освітню програму чи спеціальність.
"Якщо це вже 3-4 курс бакалаврату, можливо, є сенс довчитися, отримати диплом бакалавра та вступити в магістратуру на іншу освітню програму, яка більше подобається. Але якщо рішення про перехід на іншу спеціальність ухвалено на першому курсі, тоді, напевно, варто змінити фах", - розмірковує Новикова.
У цій ситуації є кілька можливих варіантів розвитку подій:
Для цього абітурієнту не буде потрібно знову складати НМТ, оскільки зараз при вступі приймають результати НМТ і ЗНО попередніх років. Можна вважати, що так студент втрачає один рік навчання, але може присвятити його пошуку того, чим істинно хоче займатися.
Варто зауважити також те, що для хлопців повторний вступ на той же рівень освіти не дасть відстрочку від мобілізації.
Студент може змінити заклад вищої освіти чи освітню програму зі збереженням місця державного замовлення. При цьому здобувач не втрачає свого рівня. Якщо він уже вчився на магістратурі, то й переведуть його на магістратуру.
Однак водночас переведення може здійснюватися на такий самий чи нижчий рік навчання з урахуванням вимог до вступників на відповідну освітню програму та аналізу результатів навчання, здобутих протягом попередніх періодів навчання.
Переведення на нижчий рік навчання проводять лише на "контракт", і в цьому випадку може виникнути питання різниці вартості.
Університет може відмовити в переведенні, якщо студент має незадовільні бали для виконання завдань обраної освітньої програми. Крім того, для переведення ЗВО, який обрав студент, повинен надати згоду прийняти нового вступника.
У зв'язку також з наказом МОН до 1 січня 2025 року призупинили переведення здобувачів вищої освіти на денну чи дуальну форми здобуття освіти з інших форм навчання освіти.
Виняток передбачено для таких категорій:
Також призупинили поновлення на денній чи дуальній формі здобуття освіти разом із допуском до освітнього процесу після завершення строку переривання навчання
Студент може також залишатися на навчанні у своєму поточному закладі та одночасно вступити на іншу, вже бажану спеціальність.
"Але треба розуміти, що навчання на декількох освітніх програмах може бути складним для студента. Крім того, на "бюджеті" можна навчатися тільки за однією спеціальністю, інша буде за кошти фізичних або юридичних осіб", - наголошує Іннола Новикова.
Якщо ж студент і його батьки ухвалили остаточне рішення, за яким механізмом будуть здобувати іншу спеціальність, їм варто звернутися в той заклад вищої освіти, де мріє навчатися дитина, та отримати інформацію про наявність вільних місць, можливості переходу до ЗВО, умови тощо.
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