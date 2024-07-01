Ребенок поступил в университет, но ему не интересна специальность: что делать родителям

Иногда может случиться такая ситуация: абитуриент поступает на выбранную специальность, начинает погружаться в будущую профессию и понимает, что на самом деле не хочет заниматься этим в жизни. Это может произойти также и на завершающих курсах обучения. Что делать в этом случае?
Об этом РБК-Украина расспросила доктора экономических наук, профессора, проректора Киевского аграрного университета Национальной академии аграрных наук Украины Иннолу Новикову.
Педагог отмечает, что важно понимать контекст, когда ребенок окончательно принял решение, что выбрал не ту образовательную программу или специальность.
"Если это уже 3-4 курс бакалавриата, возможно, есть смысл доучиться, получить диплом бакалавра и поступить в магистратуру на другую образовательную программу, которая больше нравится. Но если решение о переходе на другую специальность принято на первом курсе, тогда, наверное, стоит сменить профессию", - рассуждает Новикова.
В этой ситуации есть несколько возможных вариантов развития событий:
Для этого абитуриенту не нужно снова сдавать НМТ, поскольку сейчас при поступлении принимают результаты НМТ и ВНО предыдущих лет. Можно считать, что студент так теряет один год обучения, но может посвятить его поиску того, чем истинно хочет заниматься.
Стоит отметить также, что для парней повторное поступление на тот же уровень образования не даст отсрочку от мобилизации.
Студент может сменить учебное заведение или образовательную программу с сохранением места государственного заказа. При этом соискатель не теряет своего уровня. Если он уже учился на магистратуре, то и переведут его на магистратуру.
Однако в то же время перевод может осуществляться на такой же или низший год обучения с учетом требований к поступающим на соответствующую образовательную программу и анализа результатов обучения, полученных в предыдущие периоды обучения.
Перевод на низший год обучения проводят только на "контракт", и в этом случае может возникнуть вопрос о разнице стоимости.
Университет может отказать в переводе, если у студента есть неудовлетворительные баллы для выполнения заданий выбранной образовательной программы. Кроме того, для перевода ЗВО, выбранный студентом, должен дать согласие принять нового поступающего.
В связи с приказом МОН до 1 января 2025 года приостановили перевод соискателей высшего образования на дневную или дуальную формы получения образования из других форм обучения.
Исключение предусмотрено для категорий:
Также приостановили возобновление на дневной или дуальной форме получения образования вместе с допуском к образовательному процессу после окончания срока прерывания обучения.
Студент может также оставаться на учебе в своем текущем заведении и одновременно поступить на другую уже желаемую специальность.
"Но нужно понимать, что обучение на нескольких образовательных программах может быть сложным для студента. Кроме того, на "бюджете" можно учиться только по одной специальности, другая будет за средства физических или юридических лиц", - отмечает Иннола Новикова.
Если же студент и его родители приняли окончательное решение, по какому механизму будут получать другую специальность, им следует обратиться в то высшее образование, где мечтает учиться ребенок, и получить информацию о наличии свободных мест, возможности перехода к ЗВО, условиях и т. д.
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