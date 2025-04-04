Дитина упала зі сходів: виховательці у Києві загрожує п’ять років позбавлення волі
Виховательці приватного дитячого садочка у Києві загрожує п’ять років позбавлення волі. Вона не втримала хлопчика, внаслідок чого дитина впала зі сходів та серйозно травмувалася.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Поліцію Києва.
Правоохоронці повідомили про підозру 46-річній виховательці приватного дитячого садочка у Києві, через дії якої 2-річний хлопчик отримав тяжку травму голови. За неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Що трапилося в дитячому садочку
Інцидент стався наприкінці грудня 2023 року в одному з дитсадків Деснянського району столиці. За даними слідства, вихователька спускалася сходами з їдальні, тримаючи дитину за руку, але не втримала її - хлопчик впав зі сходів і отримав закриту черепно-мозкову травму, що класифікується як тяжке тілесне ушкодження.
Після отримання повідомлення про травмування дитини, поліція Києва відкрила кримінальне провадження та провела розслідування. У результаті виховательці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з можливим обмеженням у праві працювати з дітьми.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Деснянська окружна прокуратура міста Києва.
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