Ребенок упал с лестницы: воспитательнице в Киеве грозит пять лет лишения свободы

Воспитательнице частного детского сада в Киеве грозит пять лет лишения свободы. Она не удержала мальчика, в результате чего ребенок упал с лестницы и серьезно травмировался.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева .

Правоохранители сообщили о подозрении 46-летней воспитательнице частного детского сада в Киеве, из-за действий которой 2-летний мальчик получил тяжелую травму головы. За ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Что случилось в детском саду

Инцидент произошел в конце декабря 2023 года в одном из детсадов Деснянского района столицы. По данным следствия, воспитательница спускалась по лестнице из столовой, держа ребенка за руку, но не удержала его - мальчик упал с лестницы и получил закрытую черепно-мозговую травму, что классифицируется как тяжкое телесное повреждение.

После получения сообщения о травмировании ребенка, полиция Киева открыла уголовное производство и провела расследование. В результате воспитательнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможным ограничением в праве работать с детьми.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Деснянская окружная прокуратура города Киева.