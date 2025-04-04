Ребенок упал с лестницы: воспитательнице в Киеве грозит пять лет лишения свободы
Воспитательнице частного детского сада в Киеве грозит пять лет лишения свободы. Она не удержала мальчика, в результате чего ребенок упал с лестницы и серьезно травмировался.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.
Правоохранители сообщили о подозрении 46-летней воспитательнице частного детского сада в Киеве, из-за действий которой 2-летний мальчик получил тяжелую травму головы. За ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Что случилось в детском саду
Инцидент произошел в конце декабря 2023 года в одном из детсадов Деснянского района столицы. По данным следствия, воспитательница спускалась по лестнице из столовой, держа ребенка за руку, но не удержала его - мальчик упал с лестницы и получил закрытую черепно-мозговую травму, что классифицируется как тяжкое телесное повреждение.
После получения сообщения о травмировании ребенка, полиция Киева открыла уголовное производство и провела расследование. В результате воспитательнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможным ограничением в праве работать с детьми.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Деснянская окружная прокуратура города Киева.
Ранее РБК-Украина писало, что в прифронтовых регионах Украины много детей никогда не посещали детский сад из-за пандемии COVID-19 и полномасштабной войны. Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова сообщила, что 82% таких детей имеют задержки развития, особенно в социально-эмоциональной сфере.
Также мы писали об уменьшении очередей в детские сады в Украине, что связано с демографическим кризисом. Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова отметила, что сейчас дошкольное образование получают около 750 тысяч детей, тогда как общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 881 тысячу.
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