Дитина не одна: які сім'ї в Україні можуть отримати нові виплати та яка сума

З квітня в Україні діє програма "Дитина не одна". В рамках програми надають фінансову підтримку сім'ям, які приймають дитину на тимчасове влаштування до того, як вона набуде статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:

помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;

перебуває у полоні держави-агресора;

позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором.

Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Розмір виплати дорівнює: