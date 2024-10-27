Дитина не одна: які сім'ї в Україні можуть отримати нові виплати та яка сума

В Україні цього року запровадили нову грошову допомогу для дітей. Виплати можуть отримати лише певні категорії сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
З квітня в Україні діє програма "Дитина не одна". В рамках програми надають фінансову підтримку сім'ям, які приймають дитину на тимчасове влаштування до того, як вона набуде статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.
Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:
Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.
Розмір виплати дорівнює:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які перші документи потрібно оформити дитині та як це зробити.
Також РБК-Україна пояснювало, хто має право отримати статут "дитина війни" та що для цього потрібне.
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