Ребенок не один: какие семьи в Украине могут получить новые выплаты и какая сумма

В Украине в этом году была введена новая денежная помощь для детей. Выплаты могут получить только определенные категории семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
С апреля в Украине действует программа "Ребенок не один". В рамках программы оказывают финансовую поддержку семьям, которые принимают ребенка на временное устройство до того, как он приобретет статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Чтобы получить помощь, нужно подать заявление в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительные органы территориальных общин.
Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей:
Также выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.
Размер выплаты равен:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие первые документы следует оформить ребенку и как это сделать.
Также РБК-Украина объясняло, кто имеет право получить статус "ребенок войны" и что для этого нужно.
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