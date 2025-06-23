Дитина малює на стінах? Ось 10 способів відтерти ручку зі шпалер

Як читати маркування шпалер

На етикетці шпалер вказана стійкість матеріалу до вологи.

Одна хвиля (М-1) означає, що шпалери можна лише злегка протирати вологою тканиною без миючих засобів. Три хвилі (М-3) дають змогу застосовувати багато води та миючі засоби.

Відтерти ручку оцтом

Оцет допомагає ефективно видалити свіжі сліди чорнила на вологостійких шпалерах. Для цього достатньо змочити ватний диск або тканину 9% столовим оцтом і акуратно протирати забруднення.

Після видалення чорнила слід обробити шпалери вологою губкою, щоб змити залишки оцту.

Видалення марганцівкою з оцтом

Для світлих водостійких шпалер без малюнка можна приготувати розчин марганцівки в оцті. Ватною паличкою нанесіть розчин на сліди чорнила і залиште на 15-20 хвилин. Потім розчин потрібно видалити ватним диском, змоченим у перекисі водню.

Очищення перекисом водню

Перекис водню підходить для світлих вологостійких шпалер без малюнка. Нею змочують ватну паличку і акуратно наносять на чорнильні сліди, поки вони не почнуть світлішати. Після процедури шпалери протирають вологою тканиною.

Видалення кислотою

Для флізелінових і вінілових шпалер можна використовувати суміш лимонної і щавлевої кислоти з водою. Ватною паличкою наносять розчин на сліди ручки, обробляючи їх до повного зникнення. Потім обов’язково протирають шпалери вологою тканиною.

Діти люблять малювати на будь-яких поверхнях (фото: Freepik)

Лак для волосся

Лак підходить для видалення чорнила з вінілових шпалер. Його розпилюють на пляму і через кілька секунд протирають вологою тканиною або ватним диском. Важливо не чекати, поки лак висохне, інакше він закріпить чорнила.

Технічний спирт

Цей метод агресивніший і підходить для нових та старих слідів чорнила на нефарбованих і безвізерункових шпалерах.

Ватною паличкою з технічним спиртом обробляють забруднення, через 5-10 хвилин протирають вологою тканиною. Не рекомендується використовувати цей спосіб для кольорових або малюнкових шпалер.

Сіль

Для вологостійких флізелінових і вінілових шпалер змішують сіль із невеликою кількістю води до кашоподібної консистенції.

Масу наносять на ватний диск і прикладають до слідів ручки на 5-7 хвилин. Потім сіль знімають, а шпалери протирають вологою губкою.

Ластик

Звичайний канцелярський ластик підходить для більшості видів шпалер, але потрібно діяти обережно, щоб не пошкодити покриття.

Ластик-клячка, яку використовують художники, не стирає папір, а вбирає чорнило і графіт. Обидва способи є щадними і ефективними для сухого очищення.

Спеціальні засоби і піна для гоління

Спеціальні плямовивідники варто вибирати відповідно до типу шпалер і слідувати інструкції виробника. Піну для гоління наносять на чорнильні плями, дають висохнути, а потім видаляють сухою тканиною або паперовим рушником.