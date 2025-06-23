Ребенок рисует на стенах? Вот 10 способов оттереть ручку с обоев

Как читать маркировку обоев

На этикетке обоев указана устойчивость материала к влаге.

Одна волна (М-1) означает, что обои можно лишь слегка протирать влажной тканью без моющих средств. Три волны (М-3) позволяют применять много воды и моющие средства.

Оттереть ручку уксусом

Уксус помогает эффективно удалить свежие следы чернил на влагостойких обоях. Для этого достаточно смочить ватный диск или ткань 9% столовым уксусом и аккуратно протирать загрязнения.

После удаления чернил следует обработать обои влажной губкой, чтобы смыть остатки уксуса.

Удаление марганцовкой с уксусом

Для светлых водостойких обоев без рисунка можно приготовить раствор марганцовки в уксусе. Ватной палочкой нанесите раствор на следы чернил и оставьте на 15-20 минут. Затем раствор нужно удалить ватным диском, смоченным в перекиси водорода.

Очистка перекисью водорода

Перекись водорода подходит для светлых влагостойких обоев без рисунка. Ею смачивают ватную палочку и аккуратно наносят на чернильные следы, пока они не начнут светлеть. После процедуры обои протирают влажной тканью.

Удаление кислотой

Для флизелиновых и виниловых обоев можно использовать смесь лимонной и щавелевой кислоты с водой. Ватной палочкой наносят раствор на следы ручки, обрабатывая их до полного исчезновения. Затем обязательно протирают обои влажной тканью.

Дети любят рисовать на любых поверхностях (фото: Freepik)

Лак для волос

Лак подходит для удаления чернил с виниловых обоев. Его распыляют на пятно и через несколько секунд протирают влажной тканью или ватным диском. Важно не ждать, пока лак высохнет, иначе он закрепит чернила.

Технический спирт

Этот метод более агрессивный и подходит для новых и старых следов чернил на неокрашенных и беззеркальных обоях.

Ватной палочкой с техническим спиртом обрабатывают загрязнение, через 5-10 минут протирают влажной тканью. Не рекомендуется использовать этот способ для цветных или рисуночных обоев.

Соль

Для влагостойких флизелиновых и виниловых обоев смешивают соль с небольшим количеством воды до кашеобразной консистенции.

Массу наносят на ватный диск и прикладывают к следам ручки на 5-7 минут. Затем соль снимают, а обои протирают влажной губкой.

Ластик

Обычный канцелярский ластик подходит для большинства видов обоев, но нужно действовать осторожно, чтобы не повредить покрытие.

Ластик-клячка, которую используют художники, не стирает бумагу, а впитывает чернила и графит. Оба способа являются щадящими и эффективными для сухой очистки.

Специальные средства и пена для бритья

Специальные пятновыводители стоит выбирать в соответствии с типом обоев и следовать инструкции производителя. Пену для бритья наносят на чернильные пятна, дают высохнуть, а затем удаляют сухой тканью или бумажным полотенцем.