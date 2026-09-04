Діти-переселенці мають право на десятки пільг: повний перелік

Пільги для дошкільнят та школярів

Вихованці дитячих садочків з числа ВПО мають право на пільгове зарахування до закладів дошкільної освіти та безоплатне харчування.

Школярі-переселенці теж можуть розраховувати на пільгове зарахування, а ті, хто навчається очно чи в змішаному форматі, - ще й на безоплатні гарячі обіди.

Окремо першокласники мають право на одноразову грошову допомогу "Пакунок школяра" у розмірі 5000 гривень.

Пільги для студентів

Для студентів закладів професійної освіти передбачені соціальна стипендія, першочергове поселення в гуртожиток, безоплатне проживання та харчування.

У коледжах та закладах вищої освіти для студентів денної форми на бюджеті діють соціальна стипендія, переведення на вакантні бюджетні місця під час вступу, першочергове поселення до гуртожитків, знижка на проживання в окремих закладах та спрощена процедура вступу для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Щоб скористатися будь-якою з цих пільг, до пакету документів потрібно додати довідку ВПО.

Оздоровлення та підтримка сімей

Для відпочинку дитини можна скористатися програмою "єОздоровлення" - розмір допомоги становить 14 165 гривень на дитину віком від 7 до 18 років. Кошти надходять на спеціальну картку, і їх потрібно використати протягом трьох місяців із дня зарахування для оплати путівки до оздоровчого закладу.

Усиновлювачі можуть отримати грошову допомогу в розмірі 41 280 гривень на дитину, оплачувані відпустки та соціальний супровід.

Сім'ям, які тимчасово виховують дитину, що залишилася без батьківського піклування через війну, надається соціальна допомога "Дитина не одна" - виплату призначають на шість місяців, а її розмір залежить від віку та стану здоров'я дитини.

Для оформлення будь-якої з цих виплат потрібно звернутися до органів соцзахисту, ЦНАПу або місцевої громади.