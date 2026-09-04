Дети-переселенцы имеют право на десятки льгот: полный список

Льготы для дошкольников и школьников

Воспитанники детских садов из числа ВПО имеют право на льготное зачисление в учреждения дошкольного образования и бесплатное питание.

Школьники-переселенцы тоже могут рассчитывать на льготное зачисление, а обучающиеся очно или в смешанном формате - еще и на бесплатные горячие обеды.

Отдельно первоклассники имеют право на единовременную денежную помощь "Упаковщик школьника" в размере 5000 гривен.

Льготы для студентов

Для студентов учреждений профессионального образования предусмотрены социальная стипендия, первоочередное поселение в общежитие, бесплатное проживание и питание.

В колледжах и высших учебных заведениях для студентов дневной формы на бюджете действуют социальная стипендия, перевод на вакантные бюджетные места при поступлении, первоочередное поселение в общежития, скидка на проживание в отдельных учреждениях и упрощенная процедура поступления для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Чтобы воспользоваться любой из этих льгот, в пакет документов нужно добавить справку ВПО.

Оздоровление и поддержка семей

Для отдыха ребенка можно воспользоваться программой "єОздоровлення" - размер пособия составляет 14 165 гривен на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. Денежные средства поступают на специальную карточку, и их нужно использовать в течение трех месяцев со дня зачисления для оплаты путевки в оздоровительное учреждение.

Усыновители могут получить денежную помощь в размере 41 280 гривен на ребенка, оплачиваемые отпуска и социальное сопровождение.

Семьям, временно воспитывающим ребенка, оставшегося без родительской опеки из-за войны, предоставляется социальная помощь "Ребенок не один" - выплату назначают на шесть месяцев, а его размер зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.

Для оформления любой из этих выплат нужно обратиться в органы соцзащиты, ЦНАПа или местного сообщества.