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Дети-переселенцы имеют право на десятки льгот: полный список

07:56 04.09.2026 Пт
2 мин
Первоклассники могут получить дополнительно 5000 гривен одноразово
aimg Екатерина Коваль
Фото: льготы касаются и школьников, и студентов (Getty Images)

Дети внутренне перемещенных лиц имеют право на ряд льгот - от льготного зачисления в детсады и школы до социальной стипендии и безвозмездного проживания в общежитиях для студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкой областной военной администрации.

Льготы для дошкольников и школьников

Воспитанники детских садов из числа ВПО имеют право на льготное зачисление в учреждения дошкольного образования и бесплатное питание.

Школьники-переселенцы тоже могут рассчитывать на льготное зачисление, а обучающиеся очно или в смешанном формате - еще и на бесплатные горячие обеды.

Отдельно первоклассники имеют право на единовременную денежную помощь "Упаковщик школьника" в размере 5000 гривен.

Льготы для студентов

Для студентов учреждений профессионального образования предусмотрены социальная стипендия, первоочередное поселение в общежитие, бесплатное проживание и питание.

В колледжах и высших учебных заведениях для студентов дневной формы на бюджете действуют социальная стипендия, перевод на вакантные бюджетные места при поступлении, первоочередное поселение в общежития, скидка на проживание в отдельных учреждениях и упрощенная процедура поступления для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Чтобы воспользоваться любой из этих льгот, в пакет документов нужно добавить справку ВПО.

Оздоровление и поддержка семей

Для отдыха ребенка можно воспользоваться программой "єОздоровлення" - размер пособия составляет 14 165 гривен на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. Денежные средства поступают на специальную карточку, и их нужно использовать в течение трех месяцев со дня зачисления для оплаты путевки в оздоровительное учреждение.

Усыновители могут получить денежную помощь в размере 41 280 гривен на ребенка, оплачиваемые отпуска и социальное сопровождение.

Семьям, временно воспитывающим ребенка, оставшегося без родительской опеки из-за войны, предоставляется социальная помощь "Ребенок не один" - выплату назначают на шесть месяцев, а его размер зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.

Для оформления любой из этих выплат нужно обратиться в органы соцзащиты, ЦНАПа или местного сообщества.

На днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячное пособие на жительство студентам-ВПО в возрасте до 23 лет независимо от результатов оценки их потребностей - конкретный размер выплаты еще не определили, это оставят на усмотрение Кабмина.

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