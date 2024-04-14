Діти з особливими освітніми потребами можуть отримати асистента на час навчання: інструкція

Можливість забезпечити малюкові інклюзивну освіту в закладі освіти, а отже, індивідуальний підхід, - базова потреба багатьох українських батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент соціальної політики.
Асистент для дитини - помічник упродовж усього процесу його навчання. Ним можуть бути соціальний працівник, батьки дитини з особливими освітніми потребами або особи, уповноважені ними. При цьому, необхідно пройти спеціальне навчання та отримати відповідний сертифікат.
На підставі такого сертифіката людина може працевлаштуватися соціальним працівником.
Важливо, що асистент дитини є учасником освітнього процесу. Він не є педагогічним працівником та не призначається на посаду керівником закладу освіти. Він лише допускається до освітнього процесу на основі укладання відповідного договору між закладом, асистентом та за згодою і письмовою заявою батьків.
Соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання надається дітям з особливими освітніми потребами. Відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), такі діти потребують супроводу в закладах освіти.
Мета супроводу під час інклюзивного навчання - забезпечення повної та ефективної участі дитини в освітньому процесі.
Завданнями асистента дитини з особливими освітніми потребами є:
Обсяг та зміст соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання визначають відповідно до індивідуальних потреб дитини.
Щоб отримати послугу супроводу під час інклюзивного навчання, необхідно звернутись до міського центру соціальних служб.
Для отримання послуги потрібно надати:
Відповідно до індивідуальних потреб дитини, строки надання послуги узгоджуються з батьками або законним представником.
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