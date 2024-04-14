Дети с особыми учебными потребностями могут получить ассистента на время обучения: инструкция

Ассистент для ребенка - помощник на протяжении всего процесса его обучения. Им могут быть социальный работник, родители ребенка с особыми образовательными потребностями или лица, уполномоченные ими. При этом необходимо пройти специальное обучение и получить соответствующий сертификат.

На основании такового сертификата человек может трудоустроиться соц работником.

Важно, что ассистент ребенка является участником образовательного процесса. Он не является педагогическим работником и не назначается на должность руководителем учебного заведения. Он только допускается к образовательному процессу на основе заключения соответствующего договора между учреждением, ассистентом и с согласия и письменным заявлением родителей.

Кто может получить услугу

Социальная услуга сопровождения во время инклюзивного обучения предоставляется детям с особыми образовательными потребностями. Согласно заключению инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ), такие дети нуждаются в сопровождении в учебных заведениях.

В чем заключается услуга

Цель сопровождения во время инклюзивного обучения – обеспечение полного и эффективного участия ребенка в образовательном процессе.

Задачами ассистента ребенка с особыми образовательными потребностями являются:

помощь в самообслуживании;

поддержка в общении и коммуникации с детьми, педагогами и другими лицами;

организация питания, кормления (при необходимости);

помощь при передвижении и осуществлении двигательной активности;

наблюдение за состоянием здоровья, помощь в проведении необходимых процедур;

организация дневного отдыха (сна) в учреждениях дошкольного образования.

Объем и содержание социальной услуги сопровождения во время инклюзивного обучения определяют в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка.

Как получить услугу

Для получения услуги сопровождения во время инклюзивного обучения необходимо обратиться в городской центр социальных служб.

Необходимые документы

Для получения услуги необходимо предоставить:

письменное заявление;

копию заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития личности, предоставленного ИРЦ. В таком выводе указывается на потребность ребенка в сопровождении во время инклюзивного обучения.

Продолжительность услуги

В соответствии с индивидуальными потребностями ребенка, сроки предоставления услуги согласовываются с родителями или законным представителем.